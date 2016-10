Sat.1 12:00 bis 13:00 Gerichtsserie Richter Alexander Hold D 2011 16:9 Merken Die Altenpflegerin Sybille Jahn wurde aus einem Fenster sechs Meter in die Tiefe gestoßen und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Richtiges Mitleid hat jedoch niemand mit ihr. Denn dem Opfer wird vorgeworfen, einer von ihr betreuten Dame das Essen weggegessen und sich noch vor dem Tod ihrer Mutter an deren Hinterlassenschaft vergriffen zu haben. Ist der Angriff auf Sybille ihrem asozialen Verhalten zuzuschreiben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Richter Alexander Hold