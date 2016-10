Sat.1 10:00 bis 11:00 Dokusoap Auf Streife - Die Spezialisten D 2015 16:9 HDTV Merken Hilfeschreie und dicke Rauchschwaden entweichen aus einer geschlossenen Bäckerei. Die Spezialisten stellen schnell verkohlte Kekse als Brandursache fest. Der bewusstlose Bäcker steckt mit dem Arm in seiner Knetmaschine und muss schnell befreit werden. Es droht Erstickungsgefahr! Doch wo ist die Aushilfe? Ein zugetackerter und entzündeter Mund stellt die Spezialisten in der Notaufnahme vor ein Rätsel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife - Die Spezialisten

