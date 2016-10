Sat.1 05:30 bis 10:00 Magazin SAT.1-Frühstücksfernsehen D 2016 Stereo Live 16:9 HDTV Merken Mit dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen" gelingt der Start in den Tag! In jeder Ausgabe werden spannende Themen behandelt, die Deutschland bewegen. Ob entspannter Talk mit interessanten Studiogästen, kontroverse Diskussionen, clevere Service-Themen oder das Neueste aus der Welt der Promis - unsere Moderatoren begleiten Sie mit viel guter Laune durch den Morgen. Lang Lang: Er ist ein echter Weltstar: Pianist Lang Lang. Seine Hände soll der Musiker für unglaubliche 70 Millionen Dollar versichert lassen haben! Und spätestens nachdem er im vergangenen Jahr im Frühstücksfernsehen Bouletten gerollt hat, ist er ein echter Fan unserer Morgensendung! Diesmal hat er sein neues Album " New York Rhapsody" im Gepäck! Larissa Kindt: Unsere Netzreporterin spricht mit uns am Freitag wie immer über die Wochenhighlights: Was hat euch bewegt, worüber habt ihr im Netz diskutiert? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Daniel Boschmann, Marlene Lufen Gäste: Gäste: Lang Lang (Pianist), Larissa Kindt (Netzreporterin) Originaltitel: Sat.1-Frühstücksfernsehen