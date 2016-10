Martin reçoit à l'hôpital de la Charité la visite d'Annette qu'il n'avait pas revue depuis son départ. Il lui annonce qu'il ne retournera pas à l'ouest, préférant rester auprès d'elle et de leur bébé. Les relations entre les deux blocs se tendent un peu plus lorsqu'un avion sud-coréen qui survolait l'espace aérien soviétique sans autorisation est abattu. In Google-Kalender eintragen