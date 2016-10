RTS Un 21:15 bis 22:55 Sonstiges Meurtres à Strasbourg F 2016 Stereo Untertitel Merken Alors que Julian Mathis, jeune héritier du prestigieux domaine viticole du Clos-Mathis, et Clara Lemestre, brillante oenologue récemment embauchée, s'apprêtent à faire déguster une cuvée spéciale de vin d'Alsace à de riches investisseurs étrangers, c'est un vin rosé, et non pas blanc qui sort... A l'intérieur de la cuve, ils trouvent le corps de Ronald Mathis, le père de Julian, les yeux collés ! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Meurtres à Strasbourg Regie: Laurence Katrian