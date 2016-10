RTS Un 09:15 bis 10:55 Sonstiges Clem Rendez-moi ma fille F 2014 Stereo Untertitel Merken C'est le choc lorsque Clem est arrêtée à son école d'esthétique et accusée de complicité de trafic de stupéfiants ! Bien qu'elle crie son innocence, la machine policière et judiciaire s'emballe et la conduit en détention préventive. Séparée de Valentin, de ses amis, de sa famille, elle perd pied. Il faut alors tout l'amour et la force de Caro et Jipé pour tenter de la sortir de prison. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Victoria Abril (Caroline Boissier) Laurent Gamelon (Jean-Paul Boissier) Lucie Lucas (Clem Boissier) Jade Pradin (Salomé Boissier) Carole Richert (Marie-France Brimont) Mathieu Spinosi (Julien Brimont) Pierre Santini (Jean-Jacques Boissier) Originaltitel: Clem Regie: Joyce Buñuel Drehbuch: Emmanuelle Rey-Magnan, Pascal Fontanille, Monica Rattazzi Musik: Fabien Nataf, Maggie Kim

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:11

Seit 126 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:00 bis 11:00

Seit 123 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 09:00 bis 11:00

Seit 63 Min. Das Weibernest

Komödie

Das Erste 09:05 bis 10:35

Seit 58 Min.