Theodor Geschichte(n) aus der Mark Die Folgen von Martin Luthers Thesenanschlag / Luthers Spuren in Bad Liebenwerda / Der Ablassprediger Johann Tetzel / Kirche und Politik heute D 2016 Die Folgen von Martin Luthers Thesenanschlag: Die Reformation veränderte vor 500 Jahren die Welt dramatisch, auch außerhalb der Kirchen. Es folgten zahllose Kriege, das Verhältnis von Staat und Kirche war häufig von Spannungen geprägt. Luthers Spuren in Bad Liebenwerda: Das südbrandenburgische Bad Liebenwerda wird bis heute nicht zu den Schauplätzen der Reformation gezählt. Zu Unrecht, wie der örtliche Museumsleiter herausgefunden hat. Er will die Erinnerung an das Wirken Luthers wiederbeleben und verblüfft mit seinen Erkenntnissen sogar die Einheimischen. Der Ablassprediger Johann Tetzel: Wer sich die Frage stellt, wie Luthers Wirken die Welt verändert hat, stößt zwangsläufig auf den Ablassprediger Johann Tetzel. Er predigte auch in Berlin und Jüterbog, wo sich noch seine Spuren finden lassen. Kirche und Politik heute: Dass die Kirche auch auf die Politik zurück wirkte, zeigen die Beispiele der Theologen Almuth Berger und Helmut Gollwitzer in jüngerer Zeit. Sie prägten die friedliche Revolution im Osten und die Zeit der Studentenbewegung im Westen. Moderator Gerald Meyer ist in der Altstadt von Jüterbog auf der Suche nach weltlicher und kirchlicher Geschichte. Moderation: Gerald Meyer Originaltitel: Theodor