N24 Doku 23:55 bis 00:55 Dokumentation Die härtesten Gefängnisse der Welt: El Hongo, Mexiko GB 2016 Inmitten der Baja-California-Wüste erstreckt sich eine der sichersten Haftanstalten Mexikos: El Hongo. Was geht im Grenzgebiet Tijuanas vor sich, dass die städtischen Gefängnisse derart überfüllt sind? Hier, wo Drogenbosse und andere Schwerverbrecher bis in die Einöde der Wüste verlegt werden müssen, will Journalist Paul Connolly fünf Tage unter den Insassen verbringen, um ihren Alltag als Aussätzige zu erleben und eine Ahnung von totaler Überwachung und Kontrolle zu bekommen. Originaltitel: Inside The World's Toughest Prisons