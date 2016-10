N24 Doku 13:15 bis 14:05 Magazin Welt der Wunder Urzeit-Krimi: Was steckt hinter dem Fund des steinzeitlichen Massengrabes in Herxheim? Urzeit-Krimi: Was steckt hinter dem Fund des steinzeitlichen Massengrabes in Herxheim? D 2015 Merken Etwa 5.000 v. Chr. siedelten in Mitteleuropa die Bandkeramiker, eine Bauernkultur der Jungsteinzeit. Nun gibt der Fund eines urzeitlichen Massengrabes im pfälzischen Herxheim Archäologen Rätsel auf. Sollte Herxheim ein spirituelles Zentrum der bandkeramischen Kultur gewesen sein? Außerdem: Mehr als nur ein Flaschenverschluss - wie wird Kork gewonnen und wo wird er noch eingesetzt? Survival-Tipps - wie kommt man im Wald an Wasser und Nahrung? Und: Warum ist Ungesundes so lecker? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:11

Seit 369 Min. Snooker

Sport

Eurosport 13:30 bis 16:30

Seit 36 Min. Die Pfefferkörner

Kinderserie

KI.KA 13:40 bis 14:10

Seit 26 Min. Wilder Sommer

Melodram

ARTE 13:50 bis 15:25

Seit 16 Min.