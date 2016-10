N24 Doku 05:30 bis 06:15 Dokumentation Überlebt - 60 Stunden am Meeresgrund GB 2014 Merken Einmal in die Fänge des offenen Meeres geraten, gibt es nahezu kein Entkommen mehr. Umso glücklicher können wir sein, wenn der menschliche Körper es dennoch schafft, der flüssigen Naturgewalt zu trotzen - selbst wenn er ihr über 60 Stunden lang ausgeliefert ist. Die Retter der Überlebenden und Opfer der Katastrophen schildern bewegend ihre Erinnerungen und die glimpflichen Wendungen ihrer Schicksale. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Worst