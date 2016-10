ProSieben 19:05 bis 20:15 Magazin Galileo Candy-Challenge Türkei D 2016 16:9 HDTV Merken Zu süß, zu ungewöhnlich, zu verrückt - in anderen Ländern wird der deutsche Gaumen oft auf die Probe gestellt. Wie schmeckt zum Beispiel ein warmes Dessert aus Nudeln, Mozzarella und Zuckersirup? Eine süße Milchspeise mit Hühnerbrustfleisch? Oder eine "Nuss-Wurst" die optisch eher an Blutwurst, als an Nachtisch erinnert? Food-Expertin Sally macht sich für "Galileo" auf die Suche nach den ungewöhnlichsten türkischen Naschereien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Aiman Abdallah Originaltitel: Galileo