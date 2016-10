ProSieben 13:55 bis 14:20 Comedyserie Two and a Half Men Der menschliche Vulkan USA 2011 2016-10-29 08:50 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Jake und Eldrige wollen über das Internet Geld verdienen - und zwar durch Werbung. Und Charlie ist offenbar doch eifersüchtig, als er von der Hochzeit seiner Stalkerin Rose erfährt. Ihren Ehemann muss er sich auf jeden Fall ansehen. Doch als er auf ihre Terrasse steigt, wird er von Rose ertappt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Holland Taylor (Evelyn Harper) Marin Hinkle (Judith Melnick) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Eddie Gorodetsky, Susan Beavers, Jim Patterson Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6

