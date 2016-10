Pro7 MAXX 19:45 bis 20:15 Trickserie Family Guy Eine vorübergehende Laune USA 2013 2016-10-31 14:35 16:9 HDTV Merken Brians neues Theaterstück "Eine vorübergehende Laune" feiert in Quahog Premiere. Schon bald ist es ein Riesenhit im örtlichen Theater. Jede Vorstellung ist ausverkauft und Brian wird zum gefeierten Star in seinem Heimatstädtchen. Stewie beschließt seinerseits, ein Theaterstück zu schreiben und gibt es Brian zum Lektorat. Der muss jedoch entsetzt feststellen, dass Stewies Werk um ein vielfaches besser ist als sein eigenes. Kurzerhand lässt er es heimlich verschwinden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Guy Regie: Joseph Lee Drehbuch: Gary Janetti Altersempfehlung: ab 12