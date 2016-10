Sky Bundesliga 03:00 bis 05:00 Fußball Fußball: 2. Bundesliga 1860 München - Erzgebirge Aue, 11. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Bis zur Oberkante Unterlippe steht 1860-Trainer Kosta Runjaic das Wasser der Isar nach der 1:2-Pleite in Stuttgart. Nach der vierten Niederlage in Folge rutschte der TSV mit acht Punkten auf den Relegationsrang. Was macht der 41-jährige Übungsleiter in dieser heiklen Situation? Er übt sich im Schönreden: "Wir haben nach den zwei frühen Gegentreffern Charakter gezeigt." Und viel Dusel gehabt, weil der VfB etliche Hochkaräter versiebte. Jetzt wartet die Woche der Wahrheit auf die "Löwen" und ihren Coach. Eine weitere Pleite gegen Aue und die Mechanismen des Profi-Fußballs greifen. Erzgebirge reist mit einem 1:3 gegen Union im Gepäck nach München und ist "heiß" auf das Matc In Google-Kalender eintragen Bildergalerie