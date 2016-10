RTL NITRO 16:05 bis 16:50 Actionserie Renegade - Gnadenlose Jagd Unheimliche Begegnung der tödlichen Art USA 1996 2016-10-31 10:35 Live TV Merken Bobby Sixkiller erhält einen Auftrag mit 10.000 Dollar Belohnung. Auch wenn ihm sein Auftraggeber, Pete Flood, ein ehemaliger Offizier der Air Force, etwas merkwürdig vorkommt und der Grund, warum er Bobby beauftragt, äußerst skurril zu sein scheint, nimmt Bobby an. Er soll einen Container auffinden, in dem angeblich Wrackteile eines Ufos versteckt wurden. Flood geht davon aus, dass das FBI und die Air Force den Absturz des Ufos vertuschen wollen. Als Bobby und Reno versuchen, an Informationen über das Thema zu gelangen, stoßen sie auf schweigende Gesichter und schon bald haben auch die beiden den Verdacht, dass FBI und Air Force tatsächlich ein Geheimnis hüten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorenzo Lamas (Reno Raines) Branscombe Richmond (Bobby Sixkiller) Kathleen Kinmont (Cheyenne Phillips) Steven Williams (Pete Flood) David Labiosa (Michael) Ron Ely (Gen. Bird) Ana Alicia (Angela Baptista) Originaltitel: Renegade Regie: Lorenzo Lamas Drehbuch: Stephen J. Cannell, Robin Bernheim Kamera: Kenneth L. Gibb Musik: Roger Neill