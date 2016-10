RTL NITRO 14:00 bis 14:25 Comedyserie King of Queens Folge: 73 Ungeliebte Verwandtschaft USA 2001 HDTV Live TV Merken Dougs Onkel Stu und sein Sohn Danny kommen zu Besuch. Stu weiß noch nicht, dass Dannys Pizzaservice pleite ist und er von seiner Frau verlassen wurde - bis Arthur sich verplappert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Gavin MacLeod (Onkel Stu) Gary Valentine (Danny Heffernan) Sam McMurray (Supervisor Patrick O'Boyle) Jenny O'Hara (Janet Heffernan) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Rock Reuben, Tony Sheehan Musik: Kurt Farquhar

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:11

Seit 368 Min. Snooker

Sport

Eurosport 13:30 bis 16:30

Seit 35 Min. Die Pfefferkörner

Kinderserie

KI.KA 13:40 bis 14:10

Seit 25 Min. Wilder Sommer

Melodram

ARTE 13:50 bis 15:25

Seit 15 Min.