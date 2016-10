Sport1+ 03:00 bis 06:15 Sport Darts European Darts Championship 2016, 1. Runde Merken Bühne frei für die Darts-EM: Wie im Vorjahr findet die European Darts Championship 2015 im belgischen Hasselt unweit der deutschen Grenze statt. Insgesamt treten in der Ethias Arena 32 Spieler ans Oche, darunter auch die Top 16 der PDC Order of Merit. Rekordsieger ist Phil Taylor, der den EM-Titel viermal in Folge von 2008 bis 2011 mit nach Hause nehmen konnte. Seitdem ging "The Power" allerdings leer aus. Im Vorjahr konnte der Niederländer Michael van Gerwen mit einem furiosen Comeback seinen Titel verteidigen. "Mighty Mike" lag im Finale bereits abgeschlagen mit 7:10 in Rückstand und drehte die Partie mit vier gewonnenen Legs in Folge noch zu seinen Gunsten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie