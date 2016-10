Sport1+ 09:15 bis 12:50 Tennis Tennis - ATP World Tour Erste Bank Open, Wien, Achtelfinale Merken Der Spanier David Ferrer will seinen Titel bei den Erste Bank Open in Wien verteidigen. Im Vorjahr setzte er sich im Finale gegen den US-Amerikaner Steve Johnson durch, diesmal wartet unter anderem in dem Schoten Andy Murray ein hartnäckiger Konkurrent. 2013 sicherte sich Thommy Haas den Titel in Österreichs Hauptstadt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

