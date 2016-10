TLC 22:00 bis 22:55 Dokusoap 72 Stunden im Geisterhaus Das Armenheim von Randolph County USA 2015 Merken Auf der Suche nach übersinnlichen Phänomenen besuchen Nick Groff und Katrina Weidman in dieser Folge ein ehemaliges Armenheim in Winchester, das 1851 für behinderte Menschen, Waisenkinder, unverheiratete Mütter und verarmte Familien erbaut wurde, dann niederbrannte und wiedererrichtet wurde. Heute steht das Armenhaus von Randolph County leer, doch die ruhelosen Seelen seiner einstigen Bewohner sind geblieben. Katrina und Nick werden die kommenden 72 Stunden an diesem trostlosen, eiskalten Ort verbringen, unter erschwerten Bedingungen forschen und sich sehr zusammennehmen müssen, um gefährlichen Mächten keine Angriffsfläche zu bieten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Paranormal Lockdown