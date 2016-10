TLC 19:20 bis 20:15 Dokusoap My Big Fat Gypsy Wedding Rituale, Regeln und der ultimative Test USA 2014 Merken Nach der Geburt ihres Sohnes ging die Welt von Romanichal Melissa in die Brüche. Sie trennte sich von ihrem Partner, verstieß gegen die Tradition und hatte außerdem Beziehungen mit Nicht-Gypsies. Doch jetzt hat die 23-Jährige endlich den Romani ihrer Träume gefunden: Maison Lowell und sie haben sich im Internet kennengelernt und wollen schon nach einer Woche heiraten! Der Gypsy mit irischen Wurzeln hat seine Zukünftige noch nie live gesehen und ist vor dem ersten Treffen sehr aufgeregt. Doch nicht jeder ist von den Plänen begeistert: Melissas Mutter Sheila will Maison erst kräftig auf den Zahn fühlen. Außerdem muss das Pärchen vor der Eheschließung alte Rituale überstehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Big Fat American Gypsy Wedding