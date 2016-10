TLC 17:25 bis 18:20 Dokusoap Alle meine Frauen Vegas oder Utah? USA 2012 Merken Logans Highschool-Abschluss steht kurz bevor, so dass sich der Junge endlich entscheiden muss, auf welches College er anschließend gehen will. Wird er das Nest verlassen und wieder nach Utah ziehen? Oder wird er ein College in Las Vegas wählen, um nahe bei der Familie zu bleiben? Währenddessen versuchen Kody und seine Frauen ihren Traum wahr zu machen und die Patchworkfamilie endlich wieder näher zusammenzubringen. Doch die Diskussionen über ihre finanziellen Mittel und die Opfer, die alle bringen müssen, werden immer hitziger. Vor allem, als Meri ihre persönlichen Wünsche äußert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kody Brown (Himself) Originaltitel: Sister Wives