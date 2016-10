TLC 13:45 bis 14:40 Dokusoap Mein Mann zieht mich an Jo und Paul GB 2013 Merken Die 46-jährige Jo tingelt als Sängerin durch Clubs und sieht sich selbst als Rockerbraut. Sie liebt sexy Outfits und trägt ihre engen Lederklamotten auch beim Einkaufen im Supermarkt. Für ihren Mann Paul ist Jos offenherziges Styling ein Alptraum. Der LKW-Fahrer möchte, dass seine Frau endlich einmal etwas züchtiger und ladylike aussieht. Mit der Unterstützung seines besten Freundes will er Jos Kleidungsstil umkrempeln und begibt sich auf große Shopping-Tour. Doch vorher jagt er ihre Hotpants, Minikleider, Lederjacken und ein Arsenal halbzerfetzter Sachen aus Jeansstoff durch den Schredder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Your Style in His Hands

