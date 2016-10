TLC 11:55 bis 12:20 Dokusoap Kitchen Boss: Buddys Familienrezepte Ran an die Teller USA 2011-2012 Merken Bei Familie Valastro steht die Haustürklingel selten still. Stets kommen Freunde und Verwandte auf einen kurzen Plausch vorbei. Selbstverständlich gibt es dann auch immer etwas Leckeres auf den Teller. In der heutigen Episode zeigt Buddy, wie man Überraschungsgäste mit wenig Aufwand und ohne große Vorbereitung verwöhnen kann. Dazu zaubert er drei Last-Minute-Gerichte: einen Caponata-Dip zur Vorspeise, gefolgt von Spinat-Ricotta-Ravioli und Buddys schnellem Grillhühnchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kitchen Boss