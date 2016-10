TLC 05:55 bis 06:15 Dokusoap Mein Traum in Weiß Der Teufel steckt im Detail USA 2011 Merken Niche ist ein auffallender Typ und möchte für ihre Hochzeit ein stylisches Kleid. Leider hat Mama andere Vorstellungen. Da sie ihre Tochter nicht überzeugen kann, ihr altes Brautkleid von 1984 zu tragen, wünscht sie sich, dass Niche wenigstens etwas vom Blüten-Dekor ihres Traditionsmodells übernimmt. Verkaufsberaterin Sarah hat nun die schwierige Aufgabe, ein Kleid zu finden, das beiden Ansprüchen gerecht wird. Doch alle Roben, die mit Mamas Blüten harmonieren, sind der Braut zu altbacken. Nach endlosen Anproben verliebt sich Niche schließlich in ein topmodernes Tüllkleid. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ronnie Rothstein (Himself) Mara Urshel (Herself) Originaltitel: Say Yes to the Dress