Nachtcafé Gäste bei Michael Steinbrecher Wenn Kinder entgleiten D 2016 Was ist denn bloß mit meinem Kind los? Wir hatten doch immer einen guten Draht zueinander und plötzlich ist alles anders! Viele Eltern stehen ratlos und verzweifelt vor den Scherben ihrer Erziehung und wissen nicht mehr weiter. Das Kind mauert und mault, ist bockig und rebellisch, schwärmt für schräge Vorbilder und hat seit neuestem Freunde, die nichts Gutes verheißen. Fragen werden völlig ignoriert, dafür die Türe zugeschmissen. Dieses ohnmächtige Gefühl, dass sich der elterliche Einfluss erledigt hat und einem das Kind entgleitet, prägt häufig die Phase der Pubertät - Söhne und Töchter werden zu unbekannten Wesen. Andererseits hören Jugendliche von ihren Eltern immer häufiger die Antwort: "Jetzt nicht, ich habe gerade viel zu tun." Aufgrund der enormen Belastung durch den Beruf geraten Zuwendung und Zeit fürs Kind heute oft ins Hintertreffen. Die einen zocken ununterbrochen am Computer oder pfeifen gleich ganz auf ihren Schulabschluss. Andere feiern Drogenexzesse oder schließen sich Einbrecherbanden an, manche geraten in die Fänge von falschen Predigern. Auf welche Warnsignale sollten Eltern achten? Wie lässt sich das richtige Maß in der Erziehung finden? Wie bringt man die Heranwachsenden wieder auf den richtigen Weg? "Wenn Kinder entgleiten" - das Thema bei Michael Steinbrecher. Alex van Hell hat mit Anfang 30 bereits eine krasse Achterbahn des Lebens hinter sich. Schon in Kindertagen zog sich Gewalt durch ihre Biographie. Als sie in ihrer Pubertät im falschen Freundeskreis verkehrte, begann für die junge Frau erst recht eine Abwärtsspirale. "Mit 16 stand ich obdachlos auf der Straße, dazu kamen Drogen und eine Schwangerschaft", so das Tattoo-Model. Bis ihre Oma zur Lebensretterin wurde. Gila von Weitershausen ist nicht nur eine beliebte Schauspielerin, sondern auch leidenschaftliche dreifache Oma. In ihrer eigenen Jugend war sie unangepasst und hat gegen ihre preußische Erziehung sowie alles Konservative rebelliert. Heute ist sie sogar teilweise strenger als damals mit ihrem eigenen Sohn: "In einer Zeit der zunehmenden Verrohung versuche ich, meinen Enkeln Respekt und Höflichkeit zu vermitteln." Zickig, muffelig und maulfaul - mit diesen Charaktereigenschaften seiner zwei pubertierenden Kinder muss sich Jan Weiler gerade herumschlagen. Was dieses Hormonchaos für die ganze Familie bedeutet, darüber hat er sich mit Humor in zwei Bestsellern ausgelassen: "Alles ist geprägt von sozialen Medien und diesem ständigen Brummen, Fiepen und Tuten. Dieser Geist geht auch nicht mehr in die Flasche zurück, die Kinder wachsen einfach damit auf." Steven Hartung wuchs als Einzelkind in behüteten Verhältnissen auf. Als er aber als Teenie auf dem Schulhof Kontakt zur rechtsextremen Szene bekommt, findet er darin seine neue "Ersatzfamilie". Von seinen Eltern zieht er sich immer mehr zurück, stattdessen liefert er sich Prügeleien mit Andersdenkenden: "Meinen Eltern war es nicht mehr möglich, einen Zugang zu mir zu finden." 2010 hat sich Hartung von der rechten Szene gelöst, seitdem unterstützt er andere Aussteiger. Markus Bläsi ist dreifacher Vater und bot seinen Kindern ein intaktes Familienleben. Und trotzdem erlebte er den Albtraum aller Eltern. Machtlos musste der Lehrer mit ansehen, wie sein jüngster Sohn mit Beginn seiner Pubertät immer wieder von Depressionen eingeholt wurde. Schließlich nahm sich der Student im vergangenen Jahr das Leben. "Andi hat uns keinen Abschiedsbrief hinterlassen", so der 60-Jährige. Elisabeth Raffauf begleitet als Pubertätsexpertin Jugendliche und Eltern durch die oft schwierige Phase des Erwachsenwerdens. Die Psychologin plädiert für gegenseitigen Respekt und die richtige Balance zwischen Interesse und Rückzug: "Wenn Kinder Probleme bereiten, fühlen sich viele Eltern oft machtlos. Doch diese Kinder darf man nicht aufgeben, man darf ihnen aber auch nicht alles durchgehen lassen". Gäste: Alex van Hell (Tattoo-Model), Gila von Weitershausen (Schauspielerin), Jan Weiler (Autor), Steven Hartung (ehem. Rechtsextremist), Markus Bläsi (dreifacher Vater), Elisabeth Raffauf (Pubertätsexpertin)