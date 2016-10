SWR 16:05 bis 17:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Mein Grüner Daumen: Kürbis Dekoration / Kaffee-oder-Tee Quiz / Besser leben: Basteln und Dekorieren - Lampen(schirme) neu gestalten D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Mein Grüner Daumen: Kürbis Dekoration Mit Jasmin Centner, Floristmeisterin Fratzen und Geister, Gespenster und Grusel. Halloween ist in der Nacht vor Allerheiligen und Kaffee oder Tee setzt dem Horror-Spiel etwas entgegen: Es wird nicht gegeistert, Jasmin Centner bringt die Kürbisse zum Blühen. Kaffee-oder-Tee Quiz Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Besser leben: Basteln und Dekorieren: Lampen(schirme) neu gestalten Mit Martina Lammel, Designerin So manche Lampe ist zu schade für den Sperrmüll und die endgültige Entsorgung. Martina Lammel stellt ihre Idee vor, wie man alte Lampenschirme mit verschiedenen Materialien und Farbe neu gestalten oder in neudeutsch "up-cyclen" kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Heike Greis Gäste: Gäste: Jasmin Centner (Floristmeisterin), Martina Lammel (Designerin) Originaltitel: Kaffee oder Tee