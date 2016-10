SWR 11:35 bis 12:25 Dokusoap Das Waisenhaus für wilde Tiere Abenteuer Afrika D Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Nach Monaten der Dürre hat endlich die Regenzeit begonnen. Aber sie kommt mit solcher Wucht, dass einige der Gehege zu überfluten drohen. Bei den Erdmännchen ist es dramatisch. Das Fundament und die Mauern sind aus Beton. Die Gehege können schnell zur tödlichen Wasserfalle werden. Noch einen Noteinsatz: Durch ein Loch im Zaun wurde Meerkatze Anna von sieben Artgenossen überfallen und hat am Rücken schwere Bissverletzungen. Die Affen sind, wenn es um die Rangordnung geht, nicht zimperlich. Dr. Rietschel verarztet das Tier. Ein besonderes Ereignis steht für Volontär Andreas auf dem Programm: ein "Sleep out" mit Gepard Tyson. Mit einem Raubtier eine Nacht in der freien Natur unter Namibias Sternenhimmel zu erleben, ist unvergesslich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das Waisenhaus für wilde Tiere