SWR 09:35 bis 10:05 Regionales Wir im Saarland - Das Magazin Tatort - Vandalismus auf Friedhöfen / Neuanfang - Straftäter zurück in der Gesellschaft / Abgelichtet - Ein Fotograf und seine verborgenen Orte D 2016 Stereo 16:9 Merken Tatort - Vandalismus auf Friedhöfen Ewige Ruhe und ewiger Frieden steht auf vielen Gräbern. Doch das wird immer weniger respektiert. Schmierereien auf Grabsteinen oder Diebstahl von Grabschmuck ist längt kei-ne Seltenheit mehr. Für die Familienangehörigen ist das ein Schock- zum materiellen Schaden kommt der seelische. "Das Magazin" fragt nach, ob die Gemeinden eine Strategie zur Vorbeugung solcher Straftaten haben und ob sich jeder einzelne schützen kann. Neuanfang - Straftäter zurück in der Gesellschaft Wegsperren oder Wiedereingliedern? Im deutschen Rechtssystem spielt die Resozialisie-rung eine wichtige Rolle. Vor allem bei Menschen, die lange Haftstrafen absolvieren mussten, stellt sich die Frage: Wie kann man sie wieder in die Gesellschaft integrieren? Im Saarland gibt es seit knapp eineinhalb Jahren das Kompetenzzentrum der Justiz für ambu-lante Resozialisierung und Opferhilfe, kurz Karo. Hier geht man neue Wege. Mit einer Mi-schung aus Kontrolle und Betreuung soll möglichst vielen Straftätern nach der Haftentlas-sung ein Neustart gelingen. "Das Magazin" begleitet einen ehemaligen Straftäter. Abgelichtet - Ein Fotograf und seine verborgenen Orte Burgen und Ruinen kann man besichtigen, mancherorts gibt es Führungen. Ganz viele Bauwerke, die nicht mehr genutzt werden, bleiben aber unbeachtet: alte Industriehallen, baufällige Keller, leerstehende Villen. "Das Magazin" geht auf Entdeckungstour, begleitet einen Hobbyfotografen, der leidenschaftlich gern solche Bauwerke ablichtet, bevor sie ganz in Vergessenheit geraten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Susanne Gebhardt Gäste: Gäste: Claus Richter (Verein für Straffälligenhilfe) Originaltitel: Wir im Saarland

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:11

Seit 128 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:00 bis 11:00

Seit 125 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 09:00 bis 11:00

Seit 65 Min. Das Weibernest

Komödie

Das Erste 09:05 bis 10:35

Seit 60 Min.