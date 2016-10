SWR 07:50 bis 08:20 Magazin Was die Großmutter noch wusste Aus der Küche einer alten Stadt: Trier Aus der Küche einer alten Stadt - Trier D 2001 Merken Auf ihrer kulinarischen Reise durch das Sendegebiet besuchen Kathrin und Werner Trier, eine der ältesten Städte Deutschlands. Trier war im vierten Jahrhundert Sitz des römischen Kaisers und die größte Stadt nördlich der Alpen. Natürlich hat eine solche Stadt auch eine interessante Speisekarte. Kathrin und Werner haben unter anderem ein altes Trierer Kochbuch aus dem Jahr 1857 gefunden, von dem es heißt, es stamme aus dem Nachlass einer Dame und enthalte "zuverlässige und selbst geprüfte Rezepte für die gewöhnliche und die feinere Küche". Dr. Nicolai Worm, Ernährungswissenschaftler, spricht über Mineralstoffe. In Google-Kalender eintragen Moderation: Kathrin Rüegg, Werner O. Feißt Originaltitel: Was die Großmutter noch wusste

