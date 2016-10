ONE 21:40 bis 23:10 Krimi Tatort Amoklauf D 1993 Stereo Live TV 20 40 60 80 100 Merken Im ERSTEN wird der 1000. Tatort am 13.11.2016 ausgestrahlt. ONE zeigt aus diesem Anlass eine besondere Auswahl: Die allerersten Folgen der beliebtesten Ermittler und ihre jeweils populärsten Folgen. Ab diesem Wochenende immer freitags- und samstagsabends bis zum 1000. Tatort! Im Anschluss an den allerersten Tatort, in dem Kriminalkommissar Stoever noch allein ermittelte, hat er nun den Kollegen Brockmöller an seiner Seite. Brandner ist ein Außenseiter. Im Auftrag des Hamburger Unternehmers Hattkämper fährt er als "Schlepper" kurdische Wirtschaftsasylanten illegal über die deutsch-dänische Grenze. Vom Honorar, das er für diese Fahrten kassiert, lebt er. Ansonsten führt er ein zurückgezogenes Dasein in einer Fabriketage, gemeinsam mit seiner sechsjährigen Tochter Aische. Eines Tages gibt es Streit. Ein alter, herzkranker Kurde ist auf dem Transportweg im Lieferwagen gestorben. Brandner kann nichts dafür. Dennoch nennt ihn Messud, Hattkämpers rechte Hand und ebenfalls Kurde, im Zorn einen 'Mörder'. Es kommt zu einem Kampf, bei dem Brandner Messud eine Stichverletzung beibringt. Messud droht, Brandners Tochter zu entführen; kurz darauf ist Aische verschwunden. Brandner hält Messud und dessen Bruder Levent für die Täter. Er stellt den beiden ein Ultimatum: Wenn das Kind nicht binnen zwei Stunden bei ihm ist, wird er die beiden Brüder erschießen. Er ist zum Äußersten entschlossen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Manfred Krug (Hauptkommissar Stöver) Charles Brauer (Hauptkommissar Brockmöller) Lutz Reichert (Meyer Zwo) Peter Lohmeyer (Brandner) Werner Tietze (Hattkämper) Hussi Kutlucan (Messud) Wolf-Dietrich Sprenger (Menzel) Originaltitel: Tatort Regie: Werner Masten Drehbuch: Dieter Hirschberg, Werner Masten Kamera: Lothar Elias Stickelbrucks Musik: Klaus Doldinger