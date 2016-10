ONE 20:15 bis 21:40 Krimi Tatort Haie vor Helgoland D 1984 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Im ERSTEN wird der 1000. Tatort am 13.11.2016 ausgestrahlt. ONE zeigt aus diesem Anlass eine besondere Auswahl: Die allerersten Folgen der beliebtesten Ermittler und ihre jeweils populärsten Folgen. Ab diesem Wochenende immer freitags- und samstagsabends bis zum 1000. Tatort! Wir starten mit dem Kriminalkommissar Paul Stoever (Manfred Krug) und seinem ersten Fall aus dem Jahr 1984. Endlich sind sie wieder in Freiheit: Karl Lepka und Alfred Jüssen. Sieben Jahre haben sie abgesessen - die Strafe für gemeinsam begangene Raubüberfälle. Ihr dritter Mann, Volker Reinders, hat damals Glück gehabt. Er ist mit zwei Jahren Knast davongekommen. Gemeinsam feiern Lepka, Jüssen und Reinders ihr Wiedersehen mit einem Ausflug nach Helgoland, bei zollfreiem Krimsekt und Kaviar. Man redet von den guten alten Zeiten, davon, dass alle knapp bei Kasse sind, und davon, dass eine ganz schöne Stange Geld von den Besuchern nach Helgoland gebracht wird: durch den zollfreien Einkauf und die vielen Feriengäste in den Hotels. Das sind doch Millionen! Und irgendwie müssen diese Millionen doch wieder zurück aufs Festland. Natürlich mit dem Schiff - der 'Wappen von Hamburg'. Der Raubüberfall während der Überfahrt von Helgoland nach Cuxhaven gelingt zwar, aber es gibt einen Toten. Als Kommissar Stoever mit seinen Ermittlungen beginnt, hat er nur einen einzigen Anhaltspunkt. Der tödliche Schuss stammt aus einer Waffe, mit der einige Wochen vor dem Raubüberfall mehrere Schüsse auf den pensionierten Kriminalhauptkommissar Lothar Mühlenkamp abgegeben wurden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Manfred Krug (Hauptkommissar Paul Stoever) Edgar Bessen (Kriminalhauptmeister Heinz Nickel) Ferdinand Dux (Kriminalhauptkommissar a.D. Lothar Mühlenkamp) Bernd Tauber (Uwe Voss) Ronald Nitschke (Rolf Gerber) Ilse Biberti (Petra Kolb) Hans Hirschmüller (Volker Reinders) Originaltitel: Tatort Regie: Hartmut Griesmayr Drehbuch: Peter Hemmer Kamera: Frank A. Banuscher, Rainer Stuhlmacher Musik: Joe Dixie