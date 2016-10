Paolo plant seine Zukunft: Der Posten als Geschäftsführer im "Akropolis" hat ihn inspiriert, sein eigenes Geschäft zu eröffnen. Mit einer Eisdiele will er ein wenig italienisches Flair in die Lindenstraße zaubern. Ein passendes Ladenlokal hat Paolo auch schon im Auge und verhandelt flugs mit dem Makler. Nach einem mehrwöchigen Krankenhausaufenthalt kehrt Olaf in seine 'Aloisius Stub'n' zurück. Als erstes sucht er einen Anwalt auf, da er den brutalen Angriff auf seine Männlichkeit geahndet wissen will. Der Rechtsvertreter macht ihm allerdings wenig Hoffnung. Daraufhin beschließt Olaf, die Schuldigen selbst zu bestrafen. Heiko zwischen zwei Frauen: Je öfter es mit Iffi zu Streitereien kommt, desto mehr fühlt er sich zu Maja hingezogen. Pikantes Detail am Rande: Iffi weiß, dass es mit ihrer Beziehung zu Heiko nicht zum Besten steht und klagt ihr Leid ausgerechnet Maja. In Google-Kalender eintragen