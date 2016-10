ONE 09:30 bis 10:15 Dokumentation Wenn der Vater eine Nummer ist Schwanger von der Samenbank D 2007 Stereo 16:9 Live TV Merken Viele Frauen Ende dreißig wünschen sich ein Kind, doch es fehlt der passende Partner dazu. Einige von ihnen gehen einen radikalen Weg. Sie entscheiden sich von Anfang an, allein erziehende Mütter zu sein. Der Samen kommt von einem fremden Mann. Aber nur wenige Ärzte in Deutschland sind bereit, künstliche Befruchtungen bei Alleinstehenden vorzunehmen. Deshalb organisieren die Frauen Spendersamen aus dem Ausland und lassen sich in Dänemark oder den Niederlanden inseminieren. Und ihre Zahl wächst. Die Autoren Tristan Chytroschek und Dorothea Marcus begleiten zwei alleinstehende Frauen auf ihrem Weg zum Mutterwerden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wenn der Vater eine Nummer ist - Schwanger von der Samenbank Regie: Tristan Chytroschek/Dorothea Marcus

