RTL II 03:30 bis 04:15 Mysteryserie The Walking Dead Neben dem Gleis USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Beth und Daryl sind zusammen aus dem Gefängnis geflüchtet und finden unterwegs immer wieder Spuren von ihren Freunden. Währenddessen schlagen sich Tyreese und Carol mit Baby Judith und den Schwestern Lizzie und Mika durch. Judiths Schreie locken Beißer an, was die kleine Gruppe immer wieder in große Gefahr bringt. Glenn wurde im Gefängnis zurückgelassen und wird nun von Tara gerettet. Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Norman Reedus (Daryl Dixon) Steven Yeun (Glenn Rhee) Lauren Cohan (Maggie Greene) Chandler Riggs (Carl Grimes) Danai Gurira (Michonne) Melissa McBride (Carol Peletier) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Tricia Brock Drehbuch: Matthew Negrete, Channing Powell Kamera: Michael Satrazemis Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16