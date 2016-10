RTL II 02:10 bis 02:50 Actionserie Z Nation Atomic Zombie USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Die Gruppe nimmt einen Umweg durch South Dakota in Kauf, um den Zombie-Horden auszuweichen. Als sie in die Kleinstadt Edgemont gelangen, bemerken sie, dass der dortige Atomreaktor kurz vor der Kernschmelze steht. Amelia und ihr Vater, der früher in dem Kraftwerk angestellt war, versuchen verzweifelt, die Katastrophe zu verhindern. Um den Super-GAU abzuwenden, müssen zwei Brennstäbe, die sich verklammt haben, ins Kühlwasser abgelassen werden. Als ihr Vater beim ersten Versuch getötet wird, setzt Amelia alle Hoffnungen auf den früheren Reaktorangestellten Homer Stubbins, der sich aber seit dem Zombie-Ausbruch in seinem Haus verschanzt hat. Der Gruppe bleibt nichts anderes übrig, als zu helfen, den Reaktor herunterzufahren. Denn nach einem GAU wäre das halbe Land unbewohnbar... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Everett Scott (Charles Garnett) DJ Qualls (Citizen Z) Michael Welch (Mack Thompson) Anastasia Baranova (Addy Carver) Harold Perrineau (Mark Hammond) Kellita Smith (Warren) Keith Allan (Murphy) Originaltitel: Z Nation Regie: Nick Lyon Drehbuch: Craig Engler, Michael Cassutt Kamera: Alexander Yellen Musik: Jason Gallagher Altersempfehlung: ab 16