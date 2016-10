RTL II 23:55 bis 00:40 Mysteryserie The Walking Dead Für Dich USA 2014 2016-10-28 02:50 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Nach dem verheerenden Angriff des Governors ist vom Gefängnis nur noch eine Ruine übrig und die zerteilte Gruppe muss sich erneut dem harten Leben auf der Straße stellen. Rick ist schwer verletzt und zieht mit Carl umher, bis sie ein verlassenes Haus finden, in dem sie vorerst sicher zu sein scheinen. Carl wird immer wütender und trotziger, bis er und Rick plötzlich Besuch von einer alten Bekannten bekommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Norman Reedus (Daryl Dixon) Steven Yeun (Glenn Rhee) Lauren Cohan (Maggie Greene) Chandler Riggs (Carl Grimes) Danai Gurira (Michonne) Melissa McBride (Carol Peletier) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Greg Nicotero Drehbuch: Robert Kirkman Kamera: Michael Satrazemis Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16