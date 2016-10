RTL II 22:00 bis 23:55 Horrorfilm Dawn Of the Dead USA, CDN, J, F 2004 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine Seuche rafft die Menschheit dahin, aber die Toten finden keine Ruhe. Von ihrem Hunger nach Fleisch getrieben erheben sie sich und machen Jagd auf die Überlebenden. Nur wenige können sich retten und suchen Schutz in einem verlassenen Einkaufszentrum. Doch die Untoten haben die Witterung aufgenommen und die Zuflucht wird zu einem klaustrophoben Albtraum. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Polley (Ana) Ving Rhames (Kenneth) Jake Weber (Michael) Mekhi Phifer (Andre) Ty Burrell (Steve) Michael Kelly (CJ) Kevin Zegers (Terry) Originaltitel: Dawn of the Dead Regie: Zack Snyder Drehbuch: James Gunn Kamera: Matthew F. Leonetti Musik: Tyler Bates Altersempfehlung: ab 18