RTL II 14:00 bis 15:00 Dokusoap Berlin - Tag & Nacht D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Paula ist völlig aufgelöst und wirft Basti verletzt raus, als er sie um eine Aussprache bittet. Ole muss für einen Kollegen einspringen und auf einem Bauernhof im Kuhkostüm Flyer verteilen, was in der WG für allgemeine Heiterkeit sorgt. Tatsächlich entpuppt sich der Job zunächst als pure Hölle, doch dann hat Ole eine Geschäftsidee. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Lutz Schweigel (Joe Möller), Patrick Günther (Marcel Nowak), Falko Ochsenknecht (Ole Peters), Marcel Maurice Neue (Karsten ?Krätze? Rätze), Katrin Hamann (Peggy Heidmann), Frank Winter (Piet Berger), Fernando Jose della Vega (Fabrizio Valenta), Anne Wünsc Originaltitel: Berlin - Tag & Nacht

