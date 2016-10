RTL II 09:00 bis 11:00 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Stephanie (22) und Herma (41) die Familien D 2011 16:9 HDTV Live TV Merken Die zweifache Mutter Stephanie (22) hat mit dem Haushalt und ihren beiden kleinen Kindern Adrian (3) und Nikita (1) alle Hände voll zu tun. Deshalb bekommt Ehemann Matthias, wenn er abends von der Arbeit nach Hause kommt, auch kein Abendessen serviert. Zum Ausgleich vom stressigen Alltag macht es sich Stephanie gerne vor dem Fernseher gemütlich. Oder sie geht zum Tanzen in einen angesagten Club der Stadt. Matthias sitzt so lange eifersüchtig zuhause und hütet die Kinder. Diese Familie hält zusammen wie Pech und Schwefel: Herma (41) und ihr Mann Jörg (42) lieben ihre drei Kinder über alles und wollen ihnen einen anständigen Start ins Erwachsenenleben ermöglichen. Cheyenne (8), Jason (15) und Valensia (17) kennen die Regeln und wissen, dass die Eltern Wert auf Pünktlichkeit, Höflichkeit, Fleiß und Anstand legen. Die Eltern führen seit 18 Jahren eine glückliche Partnerschaft und die temperamentvolle Herma umsorgt ihre Lieben so gut sie kann. Jetzt tauschen Vollblutmama Herma und die junge Stephanie für einige Tage die Familien. Wie wird es Stephanie in Hermas Bilderbuchfamilie ergehen? Und welche Erziehungstipps und Vorschläge für die Haushaltsführung hat Herma für Matthias und seine beiden Kinder? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch

