RTL II 08:00 bis 09:00 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Wertvolle Freundschaft / Der Feind in meiner Wohnung D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die zwei Freunde Frank und Mark wenden sich an Carsten Stahl und sein Team, weil sie sich große Sorgen um ihren WG-Mitbewohner Adnan machen. Der 25-Jährige ist seit drei Tagen spurlos verschwunden. Die beiden Freunde Frank und Mark befürchten, dass Adnans ehemalige kriminelle Freunde dahinter stecken. Sandy Winterfeld und Sebastian de Beer machen sich auf die Suche nach Adnan und werden das Gefühl nicht los, dass die Auftraggeber irgendwas zu verbergen haben. Als nächstes bekommen Miriam und Stefan Wolloscheck einen neuen Auftrag. Hausbesitzer Uwe sieht in seinem Mieter Mario eine Bedrohung. So wie es scheint, wird seine Wohnung von ständig wechselnden Personen bewohnt. Allesamt dubiose Gestalten, die ein- und ausgehen. Betreibt der Mieter ein illegales Bordell? Miriam und Stefan Wolloscheck fühlen dem 35-Jährigen auf den Zahn. Mitten in der Nacht können sie beobachten, wie die Zielperson mit einem Komplizen verschiedene Männer in einen Lieferwagen verfrachtet. Handelt es sich wirklich um Freier? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

