Privatdetektive im Einsatz Ich dreh am Rad / Fessel-Spielchen D 2013 Der 28-jährige Sven ist völlig aufgelöst: Das 8.000 Euro teure Rennrad des leidenschaftlichen Radfahrers wurde geklaut. Zwar hat er sofort die Polizei informiert, doch weil die Aufklärungsrate bei Fahrraddiebstählen sehr niedrig ist, sollen Miriam und Stefan Wolloscheck das Rad wiederfinden. Eine erste Spur führt das Ermittler-Ehepaar auf den Flohmarkt. Wird dort das Rad ihres Auftraggebers verscherbelt? Die beiden Privatdetektive müssen die Nadel im Heuhaufen finden. In ihrem nächsten Fall sollen Sandy Winterfeld und Sebastian de Beer die Freundin ihres Auftraggebers observieren. Jens glaubt, dass ihn seine attraktive Partnerin erneut betrügt. Damals hat der 22-Jährige nur durch einen Zufall von dem Seitensprung erfahren. Jetzt ist ihm aufgefallen, dass seine Freundin Oxana Abend für Abend im Internet surft. Chattet sie mit "ihm"? Die beiden Privatdetektive machen sich auf die Suche nach dem Geheimnis der 18-Jährigen.