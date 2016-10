BR Fernsehen 01:35 bis 03:00 Komödie Verliebte Diebe D 2003 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Nach einem gelungenen Coup in einem Luxushotel trifft die Juwelendiebin Claire auf ihren alten "Kollegen" und ehemaligen Geliebten Vinzenz Kröger, der mittlerweile ein bürgerliches Leben führt. Das charmante Schlitzohr Vinzenz will Claire nicht einfach wieder verschwinden lassen, nachdem er sie endlich wiedergefunden hat. Vom spektakulären Juwelenraub bis hin zu ausgetüftelter Hochstapelei durchlebt das Duo so manche Turbulenzen - und auch das Gefühlsleben gerät dabei gehörig in Wallung ... Nach außen eine elegante Dame, in Wahrheit jedoch eine gerissene Juwelendiebin: Für Claire Vanderboldt, bürgerlich Klara Waldleitner, ist kein Coup zu kompliziert. Je höher die Sicherheitsvorkehrungen, desto größer Claires Ehrgeiz. Nach ihrer jüngsten Einbruchserie in einem Lichtensteiner Luxushotel macht ihr allerdings ein alter Bekannter einen Strich durch die Rechnung. Vinzenz Kröger, seines Zeichens ehemaliger Meisterdieb, der sich mittlerweile als Fabrikant von Industrierobotern versucht, bestiehlt die Diebin und gibt sämtliche Wertsachen an ihre Besitzer zurück. Doch obwohl er Claire damit vor der Verhaftung durch die Polizei rettet, traut sie ihm und seinen Liebesbeteuerungen nicht über den Weg. Zu oft hat er sie in der Vergangenheit übers Ohr gehauen. Als Claire kurz darauf in Hamburg einen spektakulären Juwelenraub durchführt, ahnt sie nicht, dass Vinzenz sich abermals an ihre Fersen geheftet hat. Er verwickelt sie in eine halsbrecherische Flucht über den Dächern der Stadt - an deren Ende die Beute natürlich in Vinzenz' Besitz übergeht. In seinem bürgerlichen Beruf ist der elegante Charmeur allerdings weniger erfolgreich. Seine Firma steht kurz vor der Pleite, die neuen Roboter funktionieren nicht, und der rettende Deal mit einer großen chinesischen Firma droht ebenfalls zu platzen. Dank seiner ebenso unscheinbaren wie gewitzten Assistentin Martina Ahlers kommt Kröger jedoch dahinter, dass sein Konkurrent Axel Tiedtke hinter der Sabotage seiner neuen Industrieroboter steckt. Gemeinsam mit Claire und Martina heckt Vinzenz einen irrwitzigen Plan aus, um den skrupellosen Tiedtke auszutricksen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gudrun Landgrebe (Klara) Götz George (Vinzenz Kröger) Suzan Anbeh (Martina Ahlers) Jacques Breuer (Axel Tiedtke) Hermann Beyer (Oscar Waldleitner) Ad Fernhout (Jess Verhülsdonk) Jaecki Schwarz (Dr. Gerber) Originaltitel: Verliebte Diebe Regie: Peter Patzak Drehbuch: Felix Huby, Gunther Scheutle Kamera: Andreas Köfer Musik: Günther Fischer, Rainer Oleak Altersempfehlung: ab 6