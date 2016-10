BR Fernsehen 23:30 bis 01:25 Komödie Der Millionenraub USA 1971 Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Joe und Dawn planen einen Bankraub mit einer einfachen, aber brillanten Idee: Unter dem Vorwand, in einer Hamburger Bank befände sich eine Bombe, lässt sich Sicherheitsexperte Joe bei den Schließfächern einsperren. Dort öffnet er einige Fächer, die zusammen 1,5 Millionen US-Dollar aus illegalen Geschäften beinhalten und deponiert das Geld in Dawns Schließfach. Kurz darauf kommt Dawn als Kundin und leert das Fach. Der Plan gelingt. Doch dann erfahren die Bestohlenen von dem Diebstahl. Zu ihren Kunden zählt die Hamburger Prostituierte Dawn Divine auch einige Mitglieder einer internationalen Verbrecherbande, die ihr illegal erworbenes Geld in einer lokalen Bank deponiert haben. Diese Information gibt Dawn an ihren Bekannten Joe Collins weiter, der als Sicherheitsexperte arbeitet. Gemeinsam schmieden sie einen genial einfachen Plan, um an das Vermögen zu kommen: Joe lässt sich unter dem Vorwand, im Schließfachraum befände sich eine Bombe, dort einschließen. Er öffnet die Fächer, die das Geld der Gangster beinhalten, und deponiert das Geld in Dawns Schließfach. Kurz darauf kommt Dawn als Kundin und leert dieses Fach. Der Plan funktioniert reibungslos: Joe wird von dem Filialdirektor als Held gefeiert, Dawn und Joe sind stolze Besitzer von 1,5 Millionen US-Dollar. Bis auf eine Sache: Die Gangster bemerken natürlich, dass sie bestohlen wurden. Und da sie wild entschlossen sind, ihr Geld zurückzubekommen, beginnt eine turbulente Jagd. Der US-Regisseur und Drehbuchautor Richard Brooks schuf mit "Der Millionenraub" eine ausgelassene und turbulente Gangsterkomödie mit sarkastischen Untertönen, in der Goldie Hawn in einer Paraderolle als neurotisch-quirlige Diebin zu sehen ist. An ihrer Seite ist der damalige Superstar Warren Beatty vier Jahre nach "Bonnie und Clyde" wieder in einem Film auf der Flucht - und das ist nicht die einzige Anspielung in Brooks' Film. So spielt zum Beispiel Gert Fröbe den Bankdirektor Mr. Kessel, der - wie Fröbe als Goldfinger in dem gleichnamigen James-Bond-Klassiker - mit Goldbarren hantiert. Die amüsante Krimikomödie lebt zudem von den authentischen Aufnahmen des Hamburger Nachtlebens der 1970er-Jahre und der Filmmusik von Jazzlegende Quincy Jones. "Perfekt gemachte Unterhaltung mit witzigen Einfällen und satirischen Spitzen". (Lexikon des Internationalen Films) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Warren Beatty (Joe Collins) Goldie Hawn (Dawn Divine) Gert Fröbe (Bank Manager) Robert Webber (Las Vegas Man) Scott Brady (Army Sergeant) Arthur Brauss (Candy Man) Wolfgang Kieling (Granich) Originaltitel: $ Regie: Richard Brooks Drehbuch: Richard Brooks Kamera: Petrus Schloemp Musik: Quincy Jones Altersempfehlung: ab 16