BR Fernsehen 22:00 bis 22:45 Show Herbert & Schnipsi - Live auf der Bühne Juch-hu, glei schmeißt's uns wieder! D 2016 2016-10-28 03:00 Stereo Untertitel 16:9 Merken In ihrem aktuellen Programm "Juch-hu, glei schmeißt's uns wieder!" zeigen sich Herbert & Schnipsi in Hochform: mit absurdem Humor, kracherten Sketchen, tollen Liedern und dazwischen mit schönen, leiseren Momenten. Claudia Schlenger & Hanns Meilhamer laufen in ihrem neuen Programm "Juch-hu, glei schmeißt's uns wieder!" zur Hochform auf. "Sie Exstacy, er Baldrian", hat einmal ein Journalist über sie geschrieben. Kein Wunder, dass es im komödiantischen (Ehe-)Alltag von Herbert & Schnipsi an allen Ecken und Enden kracht und scheppert. Und trotzdem haben sich die zwei Streithansel auf der Bühne gern - nur halt nicht permanent. Gemeinsam treten sie einen Streifzug an durch die Tücken des Alltags und die skurrilen Momente des Lebens - originell, saukomisch, manchmal schadenfroh, aber immer liebenswert. Und wie immer gelingt es dem Komödianten-Paar einen direkten Draht aufzubauen zu den Leuten, die ihnen begeistert zuhören: bei den frechen Gstanzln, den leisen Balladen und den urbairischen Geschichten, die immer mit einer großen Portion Selbstironie, Intelligenz und Fantasie daherkommen. "Juch-hu, glei schmeißt's uns wieder!" von und mit Claudia Schlenger und Hanns Meilhamer ist ein herrlich lustiger und außergewöhnlicher Abend im Lustspielhaus, den BR Fernsehen in zwei Teilen ausstrahlt. Sendetermine: Freitag, 21.10.2016, und Freitag, 28.10.2016, jeweils um 22 Uhr In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Herbert & Schnipsi - Live auf der Bühne