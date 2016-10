BR Fernsehen 13:30 bis 14:15 Arztserie In aller Freundschaft Eine zweite Chance D 2010 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Gabelstaplerfahrer Klaus Pahlke übersieht ein Warnschild und verursacht einen Unfall. Bei diesem wird Ingo Wenning, der Sohn von Pahlkes Chefin Rita, verletzt. Beide werden in die Klinik eingeliefert. Ingo kann bald wieder nach Hause gehen, Klaus muss aber operiert werden. Als er die Einlieferungspapiere unterschreiben soll, wird klar, dass Klaus Analphabet ist. Keiner weiß davon und Klaus überspielt geschickt sein Manko. Als Rita ihn auf den Unfall anspricht, behauptet Klaus, ihm wäre plötzlich schwarz vor Augen geworden. Dadurch hätte er das Schild nicht lesen können. In der Firma gibt es einen Disput zwischen Mutter und Sohn. Ingo spürt das enge Verhältnis zwischen seiner Mutter und Klaus, möchte aber nicht, dass Klaus sich in ihr Leben drängt. Nach einem Hinweis von Rita suchen die Ärzte nach den Ursachen für Klaus' Schwächeanfall, doch sie können nichts finden. Durch einen Zufall wird Kathrin Globisch auf die richtige Spur gebracht, und es ist Rita, die Klaus damit konfrontiert, dass er nicht lesen und schreiben kann. Klaus fühlt sich dermaßen in die Ecke gedrängt, dass er einen Nervenzusammenbruch erleidet. In der Firma eskaliert der Streit mit Ingo. Er hat herausgefunden, dass Klaus Analphabet ist und streitet mit seiner Mutter. Plötzlich bricht er zusammen und muss in die Klinik. Man vermutet innere Verletzungen als Folge des Lagerunfalls. Ottmar Wolf trifft in der Kleingartenkolonie Veronika Morgenstern - die Frau seines Lebens. Bald ist es um ihn geschehen - er ist verliebt. Als er erfährt, dass sie eigentlich auf La Gomera lebt, macht er mit ihr Schluss, denn er sieht keine gemeinsame Zukunft. Doch nach dem üblichen Zusammenstoß mit Sarah Marquardt wird ihm klar, dass er diese Chance im Leben nutzen sollte. Er beschließt, mit seiner Liebsten ein neues Leben auf den Kanaren zu beginnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Arzu Bazman (Schwester Arzu) Rolf Becker (Otto Stein) Dieter Bellmann (Professor Dr. Gernot Simoni) Bernhard Bettermann (Dr. Martin Stein) Hendrikje Fitz (Pia Heilmann) Maren Gilzer (Schwester Yvonne) Jutta Kammann (Oberschwester Ingrid Rischke) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Jürgen Brauer Drehbuch: Alexander Pfeuffer Kamera: Michael Ferdinand, Stephan Motzek Musik: Paul Vincent Gunia, Oliver Gunia

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:11

Seit 369 Min. Snooker

Sport

Eurosport 13:30 bis 16:30

Seit 36 Min. Die Pfefferkörner

Kinderserie

KI.KA 13:40 bis 14:10

Seit 26 Min. Wilder Sommer

Melodram

ARTE 13:50 bis 15:25

Seit 16 Min.