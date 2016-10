Tele 5 04:00 bis 05:22 Thriller Beyond - Die rätselhafte Entführung der Amy Noble USA 2012 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In Alaska wurde ein kleines Mädchen aus dem Kinderzimmerbett seines Elternhauses entführt. Der Polizeichef, seines Zeichens Onkel der Entführten, beauftragt den knorrigen alten Fahnder Koski mit der Suche. Koski ist unbequem und eigensinnig, scheint aber einen sechsten Sinn für solche Fälle zu haben. Den zu haben glaubt auch ein hellsichtig begabter, junger Radiomoderator. Koski ist zunächst misstrauisch, doch dann kommen sich die Generationen näher und machen überraschende Entdeckungen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jon Voight (Jon Koski) Teri Polo (Sarah Noble) Dermot Mulroney (Jack Musker) Ben Crowley (Jim Noble) Chloe Lesslie (Amy Noble) Julian Morris (Farley Connors) Brett Baker (Gavin) Originaltitel: Beyond Regie: Josef Rusnak Drehbuch: Gregory Gieras Kamera: Eric Maddison Musik: Mario Grigorov Altersempfehlung: ab 12