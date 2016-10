Tele 5 01:01 bis 02:37 Horrorfilm Jersey Devil CDN, USA 2012 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Familie Vinyard fährt ins Grüne. Einfach mal abschalten. Die Sumpfwälder von New Jersey sind das Ziel des Campingtrips. Und wenn Daddy Wälder sagt, dann meint er nicht das nächstbeste, von Touristen überlaufene Seeufer. Und Handys will er schon gar keine hören beim Trip immer weiter hinein in die Wildnis. Bald liegen links und rechts übel zugerichtete Tierkadaver, und den Kinder kommt die alte Mär in den Sinn vom Ungeheuer, das im Ödland sein Unwesen treiben soll. Doch nur Daddy scheint zu wissen, wohin es wirklich geht. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Stephen Moyer (Richard Vineyard) Mia Kirshner (Cynthia Vineyard) Allie MacDonald (Sadie Vineyard) Peter DaCunha (Danny Vineyard) Erik Knudsen (Ryan) Max Topplin (Zach) Chantelle Chung (Laura) Originaltitel: The Barrens Regie: Darren Lynn Bousman Drehbuch: Darren Lynn Bousman Kamera: Joseph White Musik: Bobby Johnston Altersempfehlung: ab 18