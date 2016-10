sixx 23:55 bis 00:50 Dokumentation Paranormal Witness - Unerklärliche Phänomene Die Frau im Spiegel USA 2012 2016-10-28 01:30 16:9 HDTV Merken Ein verwitweter Mann zieht mit seiner neuen Frau in ein antikes Haus, um einen Neuanfang zu wagen und ein idyllisch-ruhiges Leben zu führen. Doch schon bald merkt das Paar, dass es in ihrem neuen Zuhause nicht mit rechten Dingen zugeht. Beängstigende und unerklärliche Dinge geschehen und machen den frisch Verheirateten das Leben zur Hölle. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Natasha Fiorino (Marilyn Hay) Robert Calmyed (Robert Hay) Candy Pryce (Leila Solberg) Spencer Robson (Peter Putman) Val Burroff (Devonlee Rydek) Katelynne Garrett (Kathleen) Adrian Misaljevic (Jessie) Originaltitel: Paranormal Witness Regie: Russell England Drehbuch: Russell England Musik: Tom Howe Altersempfehlung: ab 12