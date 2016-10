sixx 22:10 bis 23:05 Fantasyserie Bitten Der Albino CDN 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken Paige und Rachel finden tatsächlich Katias Spur. Elena erhofft sich von Konstantin Hilfe und will alles Weitere mit ihm in Stonehaven besprechen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laura Vandervoort (Elena Michaels) Greyston Holt (Clayton Danvers) Greg Bryk (Jeremy Danvers) Steve Lund (Nick Sorrentino) John Ralston (Sasha Antonov) Genelle Williams (Rachel Sutton) Tommie-Amber Pirie (Paige Winterbourne) Originaltitel: Bitten Regie: James Dunnison Drehbuch: Garfield Lindsay Miller Musik: Todor Kobakov Altersempfehlung: ab 16