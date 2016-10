sixx 13:15 bis 14:10 Dokusoap Mission: Makeover by Trinny & Susannah - Holland Trinny & Susannah in Leeuwarden GB 2010 16:9 Merken Nach einem Gewichtsverlust von sagenhaften 50 Kilo, ist Tinette noch nicht in ihrem neuen Körper angekommen und braucht dringend Styling-Beratung. Trinny erklärt, was es mit der Weinglasfigur auf sich hat und Sabrinas Umstyling ist so gelungen, dass sie mit einem Heiratsantrag belohnt wird. In Google-Kalender eintragen Moderation: Trinny Woodall, Susannah Constantine Originaltitel: Mission: Makeover by Trinny & Susannah - Netherlands

